В Новой Москве неизвестный устроил стрельбу в детском саду

В Новой Москве неизвестный устроил стрельбу в детском саду. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ЧП произошло в учреждении «Bilingual Kids Academy» на улице Липовый парк. Мужчина проник в помещение и выстрелил в первого попавшегося человека.

Ранение получил мужчина. На месте работают силовики.

По данным Shot, стрельбу устроил отец одного из детей, встретившийся там с его матерью, с которой они разводятся. Мужчина вышел на улицу с новым возлюбленным своей бывшей жены, достал пистолет и выстрелил ему в ногу. После этого он спокойно сел на скамейку и ждал приезда полиции.