В Нижнем городском парке в Рязани открыли детскую площадку

Детская площадка рассчитана на юных рязанцев всех возрастов, однако нахождение без родителей предусмотрено для детей с семи до 14 лет.

В Нижнем городском парке в Рязани открыли детскую площадку. Об этом в пятницу, 14 марта, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Детская площадка выполнена из нержавеющей стали. Новый игровой комплекс содержит набор и познавательных, и двигательных активностей. В верхней точке комплекс достигает 12-ти метров и включает в себя три горки разной высоты.

Детская площадка рассчитана на юных рязанцев всех возрастов, однако нахождение без родителей предусмотрено для детей с семи до 14 лет.

«Она абсолютно безопасна и построена по стандартам безопасности Евразийского экономического союза», — рассказал представитель подрядной организации Лев Антонов.

Отмечается, что площадка протестирована и проверена экспертами.