Трамп заявил, что говорил о завершении конфликта на Украине за сутки с «долей сарказма»
Помимо этого, он заявил, что обсуждение с Путиным возможного прекращения огня идет достаточно хорошо, но ситуация очень сложная.
Трамп заявил, что говорил о завершении конфликта на Украине за сутки с «долей сарказма». Об этом сообщает URA.RU.
Помимо этого, он заявил, что обсуждение с Путиным возможного прекращения огня идет достаточно хорошо, но ситуация очень сложная.
«Я думаю, Путин согласится на прекращение огня. Я его довольно хорошо знаю», — заявил Трамп.
Он отметил, что о переговорах с Россией и Украиной станет известно «чуть больше» в начале следующей недели.