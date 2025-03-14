«АвтоВАЗ» обновил внедорожник Lada Niva Legend

Отмечается, что на машину начали устанавливать передние противотуманные фары.

«АвтоВАЗ» обновил внедорожник Lada Niva Legend. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на портал Avtograd.

Отмечается, что на машину начали устанавливать передние противотуманные фары.

Кроме того, автомобиль получит новый цвет.

Завод выпусил восемь LADA NIVA Legend в комплектации Urban, а также два тестовых автомобиля, окрашенные синей металлизированной эмалью «Капитан».

Фото: Avtograd news