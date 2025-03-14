Аферисты начали обманывать россиян с помощью несуществующих посылок

Мошенники сообщают жертве о якобы поступлении бандероли и необходимости оплаты транспортировочных услуг.

Аферисты начали обманывать россиян с помощью несуществующих посылок. Об этом пишет РБК.

В преступной схеме участвуют сразу несколько злоумышленников. Один человек представляется сотрудником транспортной, почтовой или таможенной службы и уведомляет гражданина о поступлении бандероли и необходимости оплатить таможенные сборы.

Второй сообщник называется настоящим получателем посылки и просит жертву получить поступление и передать ему, обещая вернуть деньги. Также мошенники используют угрозы штрафами и проблемами с правоохранительными органами.

После оплаты по номеру счета или QR-коду общение прерывается.