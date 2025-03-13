Весенний этап Кубка «Эрудит» определил лучших знатоков ГРПЗ

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялось открытие серии интеллектуальных игр «Эрудит». За звание лучших боролись 27 команд, в том числе и сборная Касимовского приборного завода — филиала АО «ГРПЗ».

На пути к победе участникам предстояло преодолеть два раунда интеллектуальных испытаний, включающих в себя не только задачи на эрудицию и знание истории, литературы, искусства и культуры, но и заставляющие проявить смекалку, точный расчет, логику, спортивный азарт, соревновательный дух и предприимчивость.

Всего было задано 30 вопросов, для размышления и ответа на каждый из них давалось 15 секунд на первом этапе и одна минута — на втором.

Победителем в игре стала команда «Хороший вопрос», серебро — у сборной «Ума Штурман», третье место заняла команда «Веселый Микс».

«Мы очень рады, что заняли первое место среди такого огромного количества команд-участниц, и приложим максимум усилий для будущих побед! Всегда с удовольствием участвуем в Кубке „Эрудит“ и других мероприятиях, организованных Молодежным центром ГРПЗ. Хотим поблагодарить организаторов за интересную игру и прекрасное настроение», — сказала капитан команды «Хороший вопрос» Калерия Савушкина.

Все команды-участницы отмечены дипломами, а победители и призеры, набравшие наибольшее количество баллов, получили денежное вознаграждение.

«Это одна из самых масштабных игр кубка „Эрудит“. В ней приняли участие 27 команд. Многие из них — постоянные игроки, но появились новички, которые с первых минут показали свою эрудицию. На протяжении всей игры между командами велась напряженная борьба, в которой не было явных фаворитов. Следить за ходом соревнований было интересно, интрига — кто же победит — сохранялась до самого финала. Стоит отметить, что это только первая игра, кубок состоит из четырех этапов: весенний, летний, осенний и зимний — финальный. И от имени организаторов хочется пожелать командам такого же боевого настроя на победу в течение всей серии игр, как и сегодня», — поделился своими впечатлениями председатель Молодежного центра Василий Муранов.

Интеллектуальные состязания «Эрудит АО «ГРПЗ» проводятся на заводе ежеквартально. Они представляют собой сочетание форматов популярных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра». В них может принять участие любой работник предприятия. Организатором мероприятия выступает Молодежный центр ГРПЗ.