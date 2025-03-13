В Рязани до июля закроют участок дороги на улице Мюнстерской

Движение транспорта закроют на участке от пересечения с улицей Горького до дома № 3 по улице Мюнстерской с 08:00 14 марта до 22:00 1 июля. Причиной такого решения стало проведение ремонтных работ на данном участке.

В Рязани до июля закроют участок дороги на улице Мюнстерской. Об этом сообщает мэрия.

Движение транспорта закроют на участке от пересечения с улицей Горького до дома № 3 по улице Мюнстерской с 08:00 14 марта до 22:00 1 июля. Причиной такого решения стало проведение ремонтных работ на данном участке.

На месте установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.