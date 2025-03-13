В 2025 году День города в Рязани отпразднуют в концепции путешествия во времени

День города в Рязани отпразднуют в конце августа. Его концепция будет строиться вокруг идеи связи прошлого и настоящего через призму выдающихся личностей, прославивших Рязанскую землю.