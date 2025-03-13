В 2025 году День города в Рязани отпразднуют в концепции путешествия во времени. Об этом сообщает администрация города.
День города в Рязани отпразднуют в конце августа. Его концепция будет строиться вокруг идеи связи прошлого и настоящего через призму выдающихся личностей, прославивших Рязанскую землю. Мероприятие получит название «История места: знай наших». Все локации будут оформлены в стилистике различных исторических эпох.
В городе пройдет более 15 фестивалей, в том числе, «Кухня Рязанского края», «Рекорды Рязани», «Родной земли многоголосье», «Через тернии к звездам», «Есенин-джаз», фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань», парковый фестиваль духовых оркестров «В городском саду», спортивный фестиваль, фестиваль юных художников, патриотической песни и другие.