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СМИ: у ВСУ закончились ракеты ATACMS
Как рассказал Associated Press анонимный американский чиновник, Украина получила от США менее 40 ракет, которые израсходовали еще в конце января.

У ВСУ закончились дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные США. Об этом 13 марта сообщил «Ъ» со ссылкой на Associated Press.

Как рассказал агентству анонимный американский чиновник, Киев получил от Вашингтона менее 40 ракет, которые израсходовали еще в конце января.

По данным AP, высокопоставленные руководители обороны США говорили Украине, что поставят только ограниченное количество ATACMS.

Вашингтон и НАТО, как уточнили в публикации, считают другое оружие более ценным в конфликте.