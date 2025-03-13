СМИ: у ВСУ закончились ракеты ATACMS
Как рассказал Associated Press анонимный американский чиновник, Украина получила от США менее 40 ракет, которые израсходовали еще в конце января.
У ВСУ закончились дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные США. Об этом 13 марта
Как рассказал агентству анонимный американский чиновник, Киев получил от Вашингтона менее 40 ракет, которые израсходовали еще в конце января.
По данным AP, высокопоставленные руководители обороны США говорили Украине, что поставят только ограниченное количество ATACMS.
Вашингтон и НАТО, как уточнили в публикации, считают другое оружие более ценным в конфликте.