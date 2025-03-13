Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
13°
Птн, 14
15°
Сбт, 15
ЦБ USD 86.62 -0 14/03
ЦБ EUR 94.26 0.29 14/03
Нал. USD 88.00 / 88.00 13/03 18:25
Нал. EUR 96.10 / 97.00 13/03 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
11 834
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
Накануне 8 марта мы побеседовали с женщиной непростой,...
7 марта 12:57
11 417
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
20 626
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
32 200
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанский омбудсмен Епихина помогла оформить гражданство беженцу из ЛНР с инсультом
По ее словам, к ней обратилась дочь мужчины. После прибытия из ЛНР семья обратилась за получением гражданства, дочь получила его раньше отца. Мужчина ждал своей очереди, когда его госпитализировали в ОКБ с инсультом.

Рязанский омбудсмен Епихина помогла оформить гражданство беженцу из ЛНР с инсультом. Об этом она написала на своей странице «Вконтакте».

По ее словам, к ней обратилась дочь мужчины. После прибытия из ЛНР семья обратилась за получением гражданства, дочь получила его раньше отца. Мужчина ждал своей очереди, когда его госпитализировали в ОКБ с инсультом.

«Находясь в реанимации, немного придя в себя, отец сказал, что хочет получить гражданство РФ, во что бы то ни стало. Хочет умереть россиянином. Дочь была в отчаянии, не знала, как поступить. У отца в связи с болезнью нарушилась речь, двигательные функции», — написала Епихина.

Епихина связалась с руководителем управления миграции УМВД по Рязанской области Горожановым. Он сообщил ей, что для получения гражданства России мужчине нужно предоставить фотографии и произнести присягу. По заключению врачей о состоянии здоровья мужчины службы готовы выехать в больницу и провести все необходимые процедуры.

Отмечается, что мужчина смог принести присягу, несмотря на тяжелое состояние. Пациент смог получить гражданство РФ.