Рязанский омбудсмен Епихина помогла оформить гражданство беженцу из ЛНР с инсультом

По ее словам, к ней обратилась дочь мужчины. После прибытия из ЛНР семья обратилась за получением гражданства, дочь получила его раньше отца. Мужчина ждал своей очереди, когда его госпитализировали в ОКБ с инсультом.

Рязанский омбудсмен Епихина помогла оформить гражданство беженцу из ЛНР с инсультом. Об этом она написала на своей странице «Вконтакте».

По ее словам, к ней обратилась дочь мужчины. После прибытия из ЛНР семья обратилась за получением гражданства, дочь получила его раньше отца. Мужчина ждал своей очереди, когда его госпитализировали в ОКБ с инсультом.

«Находясь в реанимации, немного придя в себя, отец сказал, что хочет получить гражданство РФ, во что бы то ни стало. Хочет умереть россиянином. Дочь была в отчаянии, не знала, как поступить. У отца в связи с болезнью нарушилась речь, двигательные функции», — написала Епихина.

Епихина связалась с руководителем управления миграции УМВД по Рязанской области Горожановым. Он сообщил ей, что для получения гражданства России мужчине нужно предоставить фотографии и произнести присягу. По заключению врачей о состоянии здоровья мужчины службы готовы выехать в больницу и провести все необходимые процедуры.

Отмечается, что мужчина смог принести присягу, несмотря на тяжелое состояние. Пациент смог получить гражданство РФ.