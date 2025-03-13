Путин ответил на предложение о прекращении огня на 30 дней

«РФ согласна с предложением прекратить боевые действия, но условия должны быть такими, которые создадут условия для долгосрочного мира, решат первоочередные проблемы», — заявил президент.

Путин ответил на предложение о прекращении огня на 30 дней. Его цитирует РИА Новости.

«РФ согласна с предложением прекратить боевые действия, но условия должны быть такими, которые создадут условия для долгосрочного мира, решат первоочередные проблемы», — заявил президент.

Он также поблагодарил Трампа, потому что он уделяет столько внимания мирному урегулированию. Также Путин отметил глав ЮАР, КНР и Индии, потому что их деятельность направлена на достижение «благородной миссии».

Помимо этого, президент заявил, что Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, «но есть несколько вопросов:

— Мы что, должны будем ВСУ выпустить из Курской области, после стольких преступлений против мирных граждан?;

— 30 суток эти как будут использоваться, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация?;

— А как будут решаться вопросы контроля, верификации?;

— Кто будет отдавать приказы и какова будет цена этим приказам?;

— Кто определит на протяжении 2 тысяч километров, кто что нарушил?;

— ВС РФ наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия».