В Рязанской области мужчина хотел зарезать знакомую кухонным ножом

Вину мужчина признал, в содеянном раскаялся.

В Рыбновском районе 43-летний мужчина хотел зарезать знакомую кухонным ножом. Об этом в среду, 12 марта, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что ранее судимый мужчина был пьян. Он схватил кухонный нож, замахнулся и угрожал убийством знакомой. Вину мужчина признал, в содеянном раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на восемь месяцев.