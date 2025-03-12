В Рязани объявили конкурс на самый пожаробезопасный дом

Заявки на участие просят отправлять в управление энергетики и ЖКХ администрации города до 1 мая 2024 года.

В Рязани с 1 по 31 мая пройдет конкурс на самый пожаробезопасный дом. Об этом написали в газете «Рязанские ведомости».

Отмечается, что победителей определят в двух номинациях: «Самый пожаробезопасный дом до 12 этажей» и «Самый пожаробезопасный дом свыше 12 этажей».

Оценит участников комиссия по нескольким критериям, в том числе количество пожаров, произошедших в доме, отсутствие на прилегающей территории сгораемого мусора, соответствие подъездных путей, а также конструктивных элементов здания требованиям пожарной безопасности.

Заявки на участие просят отправлять в управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани до 1 мая 2024 года.