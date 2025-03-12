В Омске школьница умерла от неизвестного вируса

В Омске школьница умерла от неизвестного вируса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 15-летняя школьница заболела 3 марта. Тогда у нее поднялась температура до 38,4 градуса. Несколько дней температура не спадала и родители обратились за помощью к врачам. Девочке назначили лечение от обычной простуды, дали рекомендации и отправили домой.

8 марта у девочки неожиданно спала температура. Ее показатели составили 34,7 градуса. Девочке вызвали скорую, которая лишь осмотрела ее и уехала. На следующий день школьнице резко поплохело, ее начало рвать. Спустя некоторое время она умерла.

Предварительно, в гибели девочки обвиняют врачей, которые назначили неверное лечение. Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.