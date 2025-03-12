В больнице Семашко в Рязани появилось новое оборудование для лечения катаракты

Технику приобрели для повышения качества оказания офтальмологических услуг.

В больнице Семашко в Рязани появилось новое оборудование для лечения катаракты. Об этом сообщает региональный минздрав.

Две современные офтальмологические системы для катарактальной хирургии запущены в работу в ОКБ имени Семашко. Технику приобрели для повышения качества оказания офтальмологических услуг.

«Эксплуатация новых аппаратов Centurion Silver System позволит проводить операции с высокой точностью и минимальным риском осложнений, сокращая время постхирургического восстановления больных и обеспечивая индивидуальный подход к каждому конкретному случаю, что особенно важно для пациентов с сопутствующими заболеваниями глаз», — отметили в минздраве.