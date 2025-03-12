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Рязанцы пожаловались Бастрыкину на стаю агрессивных собак в регионе
Мужчина рассказал, что в городском парке длительное время обитает большое количество агрессивных безнадзорных животных.

Житель Рязанской области обратился Информационный центр СК России и заявил, что в Шацке не отлавливают бродячих собак. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях 12 марта.

Мужчина рассказал, что в городском парке длительное время обитает большое количество агрессивных безнадзорных животных, которые «систематически нападают на местных жителей».

Отмечается, что в марте 2025 года собаки набросились на девочку. Ребенок не пострадал.

«Многочисленные обращения пострадавших в администрацию результатов не принесли», — отметили в посте.

В СУ СК России по Рязанской области после случившегося расследовали уголовное дело. Оно было прекращено.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову возобновить производство по уголовному делу и представить доклад о результатах расследования.