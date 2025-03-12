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Путин прибыл в штаб в Курской области в военной форме
Путин появился на публике в военной форме и заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова.

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область впервые с нападения ВСУ на регион. Он провел совещание в одном из пунктов управления курской группировкой войск. Об этом в среду, 12 марта, сообщили «Осторожно Новости».

Путин появился на публике в военной форме и заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова.

Президенту доложили, что в регионе освободили более 86% от занятой ВСУ площади — более 1,1 тысячи квадратных километров. За последние пять дней взяты под контроль 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории. Войска изолированы, «идет их планомерное уничтожение».

Кроме того, сообщили, что в плен в Курской области взяли более 400 украинских военных. Потери ВСУ в приграничье составили свыше 67 тысяч человек.

Владимир Путин поставил задачу окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область, а также предложил подумать о создании «зоны безопасности» вдоль российской границы.