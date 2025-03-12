Ольга Скоробогатова стала первым замом президента-председателя правления ВТБ

Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение об избрании Ольги Скоробогатовой первым заместителем президента-председателя правления на срок с даты получения согласования ее кандидатуры Банком России до 9 июня 2027 года включительно.

Она будет отвечать за вопросы стратегического развития и стратегических партнерств, а также выстраивание и развитие системы международных расчетов.

«Привлечение Ольги Николаевны неслучайно. Не сомневаюсь, что ее видение будущего банковского сектора, способность создавать элементы этого будущего и опыт по внедрению инновационных решений придадут импульс в достижении наших стратегических целей», — сказал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.