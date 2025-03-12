Банк России введет ограничения на выдачу ипотеки с 1 июля 2025 года

В первую очередь они коснутся россиян с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой.

Банк России введет ограничения на выдачу ипотеки с 1 июля 2025 года. Об этом пишет газета «Известия».

Первоначально это коснется наиболее рискованных заемщиков, которые более 80% своего дохода тратят на оплату долга, и чей первоначальный взнос составляет не более 20% от стоимости жилья.

«Мы планируем, что сначала макропруденциальные лимиты будут установлены для наиболее рискованных ипотечных кредитов, выдаваемых с 1 июля 2025 года», — отметили в пресс-службе регулятора.

Точные лимиты, которые планируют установить, не называются.