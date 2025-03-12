16 марта оркестр Hard Rock Orchestra исполнит хиты группы Nirvana в Рязани

Концерт в честь дня рождения Курта Кобейна состоится в МКЦ в воскресенье, 16 марта. Музыканты сыграют композиции Smells Like Teen Spirit, Come as You Are, Lithium и многие другие.

Рязанцев пригласили на концерт оркестра Hard Rock Orchestra, который исполнит хиты группы Nirvana. Об этом сообщили организаторы.

Концерт в честь дня рождения Курта Кобейна состоится в МКЦ в воскресенье, 16 марта. Музыканты сыграют композиции Smells Like Teen Spirit, Come as You Are, Lithium и многие другие. Хиты группы будут исполнены в новой интерпретации с использованием струнных инструментов.

Билеты доступны по ссылке .

Возрастное ограничение — 12+

Фото: Геннадий Комин