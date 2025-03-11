«Яндекс Go» выпустил собственные электросамокаты для кикшеринга

Новые функции — быстрая активация с помощью «умной кнопки», вес на 3 кг меньше, увеличенное переднее колесо, специальные ручки для переноса.

«Яндекс Go» выпустил собственные электросамокаты для кикшеринга. Об этом пишет РИА Новости.

Новые функции — быстрая активация с помощью «умной кнопки», вес на 3 кг меньше, увеличенное переднее колесо, специальные ручки для переноса.

Самокат стал точнее определять медленные и запретные зоны, появились боковые световые индикаторы, фонарь с радиусом свечения до 10 метров.