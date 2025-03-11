В Сасовском районе на трассе М5 произошло смертельное ДТП, трое пострадали

ДТП произошло во вторник, 11 марта, примерно в 6:40, в Сасовском районе.

В Рязанской области в ДТП один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.

ДТП произошло во вторник, 11 марта, примерно в 6:40, в Сасовском районе.

По предварительным данным ведомства, 46-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», столкнулся с машиной «Лада Приора», за рулем которой был 51-летний водитель.

В результате происшествия водитель последнего автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП.

Водитель «Гранты» и два пассажира автомобиля «Приоры» получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медпомощь.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.