В Рязанской области осудили мужчину за хранение наркотиков

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Ему назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ.

В Захаровском районе осудили 40-летнего мужчину за хранение наркотиков. Об этом во вторник, 11 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в сентябре 2023 года обвиняемый нашел кусты конопли и сорвал ее части. Мужчина высушил растение. После стал хранить наркотическое средство в хозпостройке.

Его преступную деятельность пресекли сотрудники полиции.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Ему назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ.