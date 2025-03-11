Полицейские избили девушку возле бара в Рязани

Инцидент произошел 9 марта около клуба Grillside rock bar на улице Почтовой.

Полицейские избили девушку возле бара в Рязани. Об этом сообщает издание Sota*.

По данным издания, инцидент произошел 9 марта около клуба Grillside rock bar на улице Почтовой. Очевидцы рассказали, что девушка сама вызвала на место полицию, но потом скинула шапку с одного из оперативников, после чего тот начал ее избивать.

В пресс-службе регионального УМВД изданию пояснили, что силовики «пресекли противоправные действия гражданки». Там рассказали, что женщина вызвала полицию из-за того, что ее не пускали в бар.

«Прибывшие на место сотрудники полиции убедились, что женщина ведет себя агрессивно, и приняли решение о ее доставлении для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел органов внутренних дел. В связи с тем, что вышеуказанное лицо оказало активное сопротивление, а на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения не реагировало, к правонарушительнице были применены физическая сила и средства ограничения подвижности (наручники)», — отметили в УМВД.

На 31-летнюю рязанку составили административный протокол.

*признано иноагентом, запрещено на территории РФ