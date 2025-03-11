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Минимум десять взрывов прогремели над Рязанью. Очевидцы сообщают, что сбиты БПЛА ВСУ
Местные жители рассказали, что слышали от 10 до 17 взрывов над городом в районе Дягилево, пишет SHOT. В небе видели яркие вспышки. Перед этим был характерный звук полёта беспилотника. Сработала система ПВО над городом.

Минимум десять взрывов прогремели над Рязанью. Очевидцы сообщают, что сбиты несколько БПЛА ВСУ.

Местные жители рассказали, что слышали от 10 до 17 взрывов над городом в районе Дягилево, пишет SHOT. В небе видели яркие вспышки. Перед этим был характерный звук полёта беспилотника. Сработала система ПВО над городом.

По данным SHOT, ВСУ проводили массовую атаку дронами типов PD-2, «Рубака» и «Лютый».

Дроны запускались из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей, шли стаями по 6-12 штук, чтобы в моменте ПВО не успевало справляться, сообщает источник SHOT.