Apple полностью поменяет интерфейс ПО своих продуктов

Изменится меню, стиль иконок и окон приложений, упростят навигацию и управление устройствами, а также сделают системы более похожими между собой.

Apple полностью поменяет интерфейс ПО своих продуктов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство Bloomberg.

iOS 19 и iPadOS 19, которое получило название «Удача», и в macOS 16 «Радость». Apple изменит меню, стиль иконок и окон приложений, упростит навигацию и управление устройствами, а также сделает системы более похожими между собой.

Американская корпорация планирует представить новинки в июне.