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Адвокат Грекова заявил, что экс-чиновник был на СВО и «отмыл все кровью»
Напомним, Игоря Грекова задержали 13 июля 2023 года в Ростове-на-Дону. Он фигурант дела о коррупции в рязанском минздраве.

Адвокат Грекова заявил, что экс-чиновник был на СВО и «отмыл все кровью». Об этом сообщила корреспондент РЗН. Инфо из Советского районного суда.

Перед началом судебного заседания, адвокат Игоря Грекова разговорился с журналистами и поделился, что бывший чиновник был в зоне СВО 9 месяцев и «отмыл все кровью», ведь дважды получил контузию при выполнении служебного долга.

Официально эту информацию в суде не озвучили. Когда судья начал задавать вопросы обвиняемому, Греков заявил, что «ничего не понимает».

«Я здесь, как с корабля на бал. Не дали поговорить с защитником, я его давно не видел. По документам я вообще числюсь уже в СИЗО-1 города Рязани», — сказал Греков.

Суд объяснил обвиняемому, что заседание будет по продлению ему меры пресечения. Когда суд поинтересовался у бывшего вице-губернатора требуется ли ему время для согласовании позиции с защитником, тот решил «не тратить время».

До перерыва защита Грекова попросили сделать суд закрытым из-за его статуса военнослужащего.

Греков поддержал ходатайство. Прокуратура не выступила против. Суд удовлетворил прошение.

Напомним, Грекова задержали 13 июля 2023 года в Ростове-на-Дону. Экс-сенатора Ирину Петину задержали на день раньше, 12 июля. Бывшие чиновники — фигуранты дела о коррупции в рязанском минздраве.

Дело направили в Москву, там последний год проходили заседания о продлении мер пресечения. Но недавно материалы по Грекову вернули в Рязань, в Советский районный суд.

Подробнее о деле можно прочитать в сюжете.