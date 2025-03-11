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Греков оказался военным, из-за этого судебное заседение в Рязани хотят закрыть
Суд постановил ходатайство защиты рассмотреть после перерыва, который объявили из-за технических неполадок.

Защита бывшего вице-губернатора Игоря Грекова попросила сделать суд по избранию меры пресечения закрытым. Об этом во вторник, 11 марта, сообщила корреспондент РЗН. инфо из зала Советского районного суда.

Адвокат сослался на то, что Греков — действующий военнослужащий. Защита считает, что в открытом судебном заседании может быть раскрыта военная тайна.

Суд постановил рассмотреть ходатайство после перерыва, который объявили из-за технических неполадок. Греков будет присутствовать на заседании посредством ВКС из московского СИЗО-2.

Напомним, дело Грекова вернули в Рязань.

После этого бывшего вице-губернатора не смогли допросить в Железнодорожном суде по делу о мошенничестве в закупке коммунальной технике из-за неполадок в организации ВКС из СИЗО.

Игорь Греков является фигурантом дела о коррупции в рязанском минздраве вместе с бывшим сенатором, экс-замминистра здравоохранения региона Ириной Петиной. Они находятся в СИЗО с лета 2023 года. Подробнее об этом в сюжете.