ВС России зашли на территорию Днепропетровской области

Украинское командование пытается удержать важный логистический хаб, ведь при потере Красноармейска они рискуют полностью потерять все логистические цепочки.

ВС России зашли на территорию Днепропетровской области Украины в ходе боев за Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Виктора Водолацкого.

Отмечается, что на красноармейское направление переброшены дополнительные формирования ВСУ, нацбатальонов, а также иностранных наемников. Замечены военные из Франции, Британии и Германии.

Украинское командование пытается удержать контроль, при потере Красноармейска ВСУ рискуют полностью потерять все логистические цепочки.