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Полиция предупредила россиян об ответственности за сдачу аккаунтов в аренду
В некоторых случаях гражданам грозит реальное лишение свободы.

Полиция предупредила россиян об ответственности за сдачу аккаунтов в аренду. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

По информации ведомства, злоумышленники в интернете предлагают приобрести страницу пользователя в мессенджерах за вознаграждение. Активность таких схем активизировалась на фоне ограничения числа сим-карт, доступных одному человеку.

Чаще всего деятельность мошенников направлена на детей и подростков.

«Злоумышленники вовлекают молодежь в тематических каналах, в чатах онлайн-игр, в сообществах, распространяющих информацию о популярных блогерах или мероприятиях, и уверяют, что аренда аккаунта — это „серый“ или даже легальный способ заработка», — предупредили в управлении.

Самый молодой установленный участник такой схемы — 10-летний мальчик, который предоставил свой аккаунт кол-центру за 1,5 тыс. рублей.