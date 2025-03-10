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ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев
Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».

ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев. Соответствующая информация размещена в соцсетях регионального ведомства.

В понедельник, 10 марта, ожидается переменная облачность. Ветер будет восточной четверти, до восьми метров в секунду. Температура воздуха составит +7, +12°С.

Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».