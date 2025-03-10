«Ъ»: «Балтика» и МПК предупредили о повышении цен на пиво

Производители пива «Балтика» (бренды «Балтика», «Чешский медведь», «Арсенальное») и Московская пивоваренная компания (МПК, выпускает «Жигули Барное», «Граф Орлов», Hollandia) предупредили о повышении отпускных цен.

Производители пива «Балтика» (бренды «Балтика», «Чешский медведь», «Арсенальное») и Московская пивоваренная компания (МПК, выпускает «Жигули Барное», «Граф Орлов», Hollandia) предупредили о повышении отпускных цен. Об этом 10 марта сообщил «Коммерсантъ».

МПК заявляет об индексации в среднем на 10-15%, «Балтика» с начала года уже подняла цены на 10%, говорится в публикации.

Среди основных причин повышения цен — увеличение размера акциза на продукцию и нестабильность курса валют, поскольку большую часть сырья производителям приходится импортировать, отметила газета.