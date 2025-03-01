Рязанский провайдер «Видикон» на сутки отключил интернет и техподдержку

Отмечается, что компания перевела клиентов на новый формат оплаты с первого числа. Но система дала серьезный сбой. Внести деньги на счет пользователи не могут.

Рязанский провайдер «Видикон» на сутки отключил интернет и техподдержку. Об этом читатели сообщили в редакцию «РЗН.Инфо».

Отмечается, что компания перевела клиентов на новый формат оплаты с первого числа. Но система дала серьезный сбой. Внести деньги на счет пользователи не могут.

«Более 12 часов не могут устранить проблему и молчат. На обещанный платеж людей не переводят, техподдержка не отвечает», — написал житель.