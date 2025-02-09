Рязанское художественное училище возглавит Сергей Горчаков из Омска
Ранее он руководил Детской художественной школой № 3 в Омске.
Рязанское художественное училище имени Г. К. Вагнера возглавит Сергей Горчаков из Омска. Об этом
Как указано в публикации, заслуженный работник культуры РФ Василий Колдин покинул пост, он возглавлял училище с 1979 года. Причина ухода не указана.
Сергей Горчаков, по данным издания, ранее руководил Детской художественной школой № 3 в Омске.
Официально информацию не комментировали.
Фото: личная страница Сергея Горчакова во «ВКонтакте»