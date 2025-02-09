Российские военные освободили населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Юг».

Российские военные освободили населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны 9 февраля в соцсетях.

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Юг».

Отмечается, что ВС РФ поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино в ДНР.

По данным Минобороны, Украина потеряла до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожен склад материальных средств.