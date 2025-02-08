В Рязанской области пропал 65-летний Анатолий Пчелинцев
Местонахождение мужчины неизвестно со 2 февраля 2025 года.
В селе Ирицы Шиловского района пропал 65-летний Анатолий Пчелинцев. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в соцсетях.
Местонахождение мужчины неизвестно со 2 февраля 2025 года.
Приметы: рост — 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — светло-русые, глаза — зеленые.
Одежда: темно-зеленая куртка, темные брюки, черная шапка, сапоги.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112;