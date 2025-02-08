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Скончался актер из «Тихого Дона» и «Морских дьяволов» Владимир Подоляк
Владимир Подоляк умер в возрасте 69 лет.

Скончался советский и российский актер Владимир Подоляк. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького.

Владимир Подоляк умер в возрасте 69 лет. Причина смерти не указана.

Как указано в публикации, он проработал в Краснодарском театре драмы театре 35 лет. Артист сыграл более 50 ролей, среди самых известных — Иван Бездомный и Левий Матвей в «Евангелии от Воланда», Рогожин в «Идиоте», Баев в «Беге», Дон Карлос в «Последней ночи Дон Жуана» и другие.

Театр выразил соболезнования родным и близким артиста. Прощание состоится 9 февраля.

Согласно данным с сайта «Кино-театр.ru», Владимир Подоляк снимался в сериалах «Тихий Дон», «Морские дьяволы», «Лихач», «Спасская».