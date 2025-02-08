Путин поручил разработать меры по блокировке звонков от украинских мошенников

Владимир Путин поручил Правительству совместно с ФСБ и МВД разработать дополнительные меры по блокировке преступных звонков с Украины и других недружественных стран.

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщило РИА Новости.

Как указано в публикации, Владимир Путин поручил Правительству совместно с ФСБ и МВД разработать дополнительные меры по блокировке преступных звонков с Украины и других недружественных стран.

Срок исполнения поручения — 1 июля 2025 года.