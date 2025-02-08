После рейда в Рязани мужчинам вручили повестки

Рейды прошли на 5-й оптовой базе и строительных площадках.

После рейда в Рязани мужчинам вручили повестки. Об этом сообщает ИД «Пресса» в субботу, 8 февраля.

Рейды прошли на 5-й оптовой базе и строительных площадках. Всего проверили 21 лицо из числа иностранных и натурализованных граждан. Семерых сопроводили в военкоматы, четверо изъявили желание служить по контракту.

Отмечается, с начала 2024 года во время рейдов на воинский учет поставили больше тысячи натурализованных граждан, более 500 заключили контракт.