После удара ВСУ по центру Макеевки в ДНР один человек погиб, еще 10 пострадали
После атаки ВСУ погибла молодая девушка. По предварительным данным главы ДНР Дениса Пушилина, 10 человек ранены, в том числе ребенок. Им оказывают медпомощь.
После удара ВСУ по центру Макеевки один человек погиб, еще 10 пострадали. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в соцсетях.
Отмечается, что фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе Макеевки. Повреждены многоквартирные дома и 15 автомобилей.
По словам Дениса Пушилина, после атаки ВСУ погибла молодая девушка. По его предварительным данным, 10 человек ранены, в том числе ребенок. Им оказывают медпомощь.