После удара ВСУ по центру Макеевки в ДНР один человек погиб, еще 10 пострадали

После атаки ВСУ погибла молодая девушка. По предварительным данным главы ДНР Дениса Пушилина, 10 человек ранены, в том числе ребенок. Им оказывают медпомощь.