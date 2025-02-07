Жительницу Подмосковья арестовали за секс в присутствии девятилетнего сына

Жительницу Подмосковья арестовали за секс в присутствии девятилетнего сына. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает Telegram-канал «Mash».

33-летняя женщина, будучи в разводе, завела новые отношения с 38-летним возлюбленным.

По словам отца, старший 12-летний сын рассказал ему о том, как мама заставляла его младшего брата наблюдать за половым актом. Родитель заявил в полицию.

Пару арестовали по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Однако женщина утверждает, что это выдумки ее бывшего мужа, которых хочет забрать детей.