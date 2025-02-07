ВС РФ взяли под контроль Дзержинск в ДНР

В результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр» освобожден город Дзержинск (украинское название — Торецк), говорится в сообщении.

ВС РФ взяли под контроль Дзержинск (украинское название — Торецк) в ДНР. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщило Минобороны в соцсетях.

В результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр» освобожден город Дзержинск, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Дружба в ДНР.