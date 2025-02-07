Врачи рассказали о правилах предотвращения алкогольного отравления
Важно контролировать количество выпитого алкоголя и избегать смешивания спиртных напитков. Это поможет избежать резкого опьянения и последующего похмелья.
Врачи рассказали о правилах предотвращения алкогольного отравления. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на гастроэнтеролога Ольгу Майорову.
По ее словам, прием активированного угля перед употреблением алкоголя может помочь снизить его всасывание в кровь, предотвращая отравление.
Еще одно правило — употребление пищи перед вечеринкой. Это может замедлить процесс опьянения.
Также важно контролировать количество выпитого алкоголя и избегать смешивания спиртных напитков. Это поможет избежать резкого опьянения и последующего похмелья.