Врачи рассказали о правилах предотвращения алкогольного отравления

Важно контролировать количество выпитого алкоголя и избегать смешивания спиртных напитков. Это поможет избежать резкого опьянения и последующего похмелья.

Врачи рассказали о правилах предотвращения алкогольного отравления. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на гастроэнтеролога Ольгу Майорову.

По ее словам, прием активированного угля перед употреблением алкоголя может помочь снизить его всасывание в кровь, предотвращая отравление.

Еще одно правило — употребление пищи перед вечеринкой. Это может замедлить процесс опьянения.

Также важно контролировать количество выпитого алкоголя и избегать смешивания спиртных напитков. Это поможет избежать резкого опьянения и последующего похмелья.