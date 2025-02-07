В Санкт-Петербурге мужчина под наркотиками изнасиловал семилетнюю дочь

В Санкт-Петербурге мужчина под наркотиками изнасиловал семилетнюю дочь. Об этом сообщают «Плохие новости».

По данным канала, ранее судимый 30-летний мужчина употреблял запрещенные вещества в компании знакомого. С ними квартире находились дети мужчины. Отмечается, что старший ребенок услышал крики из комнаты сестры и позвонил матери.

Когда она приехала домой, обнаружила девочку в крови. Выяснилось, что отец изнасиловал ее секс-игрушкой и нанес ей серьезные травмы.

Пострадавшую госпитализировали. Мужчину задержали.