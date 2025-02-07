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В Рязанской области создадут ферму по выращиваю форели
В селе Гиблицы Касимовского района начали создавать крупное рыбное производство, которое будет специализироваться на разведении форели.

В селе Гиблицы Касимовского района начали создавать крупное рыбное производство, которое будет специализироваться на разведении форели. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил зампред регионального правительства Артем Никитин в соцсетях.

В 2024 году инвестор уже приступил к реализации задуманного: на площади в восемь га начато обустройство двух из шести запланированных линий с современными биофильтрами, на каждой из которых предусмотрено по четыре бассейна. Пробный запуск первой из линий намечен на февраль-март 2025 года.

Как указано в публикации, на первом этапе инвестор намерен сосредоточиться на выращивании из мальков товарной рыбы весом до одного килограмма, а в дальнейшем планирует освоить разведение мальков из икры и переработку уже подросшей до нужного веса форели.

«Что касается объемов, то с 24 бассейнов шести линий фермы к 2026 году будет производить до 100 тонн радужной форели ежегодно», — говорится в сообщении.

Объем инвестиций — около 300 миллионов рублей. На ферме появится до 50 рабочих мест. Отмечается, что проекту будут оказывать поддержку и сопровождать его на всех этапах специалисты Корпорации развития.

Фото: Telegram-канал Артема Никитина