В Рязанской области оштрафовали собственника земельного участка за нарушения

В сентябре 2024 года во время внеплановой проверки участка площадью 4,6 га нашли нарушения требований земельного законодательства. Собственника привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 25 тысяч рублей.

В Рязанском районе оштрафовали собственника земельного участка за нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора в пятницу, 7 февраля.

В сентябре 2024 года во время внеплановой проверки участка площадью 4,6 га сотрудники управления нашли нарушения требований земельного законодательства. Собственника привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Россельхознадзор направил ему предписание об устранении нарушений. Однако собственник не сделал этого.

Так, управление возбудило дело об административном правонарушении. Материалы передали мировому судье для рассмотрения. 22 января 2025 года собственника участка признали виновным. Ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.