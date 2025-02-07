В минздраве назвали самые редкие имена для новорожденных рязанцев за январь

За первый месяц года в Рязани зарегистрировали 70 малышей, из них: 38 мальчиков и 32 девочки.

В минздраве назвали самые редкие имена для новорожденных рязанцев за январь. Сообщение опубликовано в паблике регионального ведомства Вконтакте.

В минздраве уточнили, что за первый месяц года в Рязани зарегистрировали 70 малышей, из них: 38 мальчиков и 32 девочки.

Лидерами среди имен для девочек стали: Полина, Ксения, Виктория. Реже всего девочек называли Мия и Эмилия. Одну малышку назвали Ниной.

Мальчиков больше всего называли Мироном, Артемом, Даниилом, Максимом, Егором, Александром, Иваном, Андреем.

Редкими стали Емельян, Марат, Марк, Лев, Артур, Лука, Герман.