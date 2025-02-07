В Краснодаре девушка высунулась из люка автомобиля и показала прохожим грудь

В Краснодаре девушка высунулась из люка автомобиля и показала прохожим грудь. Об этом сообщает SHOT.

Отмечается, что после того, как видео появилось в соцсетях, полицейские начали поиск нарушительницы правопорядка.

Инцидент произошел на улице Красной.

Жительнице грозит административный арест на 15 суток за мелкое хулиганство, а водителю — штраф 2000 рублей за перевозку пассажиров вне кабины.