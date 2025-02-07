Синоптики предрекли исчезновение снежных зим в Центральной России
Отмечается, что обилие снега вернется только через 30 лет.
Синоптики предрекли исчезновение снежных зим в Центральной России. Об этом пишет Лента.RU.
Отмечается, что обилие снега вернется только через 30 лет.
«Действительно, климат будет не таким, как в южных регионах, а скорее как в северной Европе, где ощущается влияние североатлантических масс: Голландия, север Германии», — сообщает эксперт.
Кроме того, специалист говорит, что снег можно будет воспринимать как аномалию.