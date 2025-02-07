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Рязанские полицейские выдворили и депортировали семерых мигрантов из России
Их сопроводили в международный аэропорт, откуда они за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.

Рязанские полицейские выдворили и депортировали семерых мигрантов из России. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Пять иностранцев недавно освободились из исправительных колоний, расположенных на территории региона.

Три гражданина стран Средней Азии отбыли наказание за грабеж, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Гражданина Закавказья и уроженца одной стран Средней Азии осудили за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.

Еще два мигранта нелегально проживали и работали в Рязанской области.

Их сопроводили в международный аэропорт, откуда они за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.